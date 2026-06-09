Жаркая погода в сочетании с физической нагрузкой во время секса может повышать риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт, сообщил РИАМО врач-уролог, андролог, онколог, оперирующий хирург сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Антон Самсонов.

«В жару действительно повышен риск любого сердечно-сосудистого события. Сердце работает более интенсивно, сосуды расширяются для снижения температуры тела — и это повышает риск разрыва скомпрометированных артерий: атеросклеротических бляшек, аневризм и так далее. Так возникает геморрагический инсульт», — сказал Самсонов.

Он добавил, что также в жару с потом и дыханием теряется значительное количество жидкости, происходит сгущение крови и повышается риск тромбообразования — это уже механизм ишемического инсульта.

«Секс сам по себе повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление, потоотделение. Таким образом, риски суммируются», — отметил врач.

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