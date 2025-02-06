Секретарь отделения партии рассказал жителям Коломны о работе в сфере здравоохранения

Секретарь Коломенского отделения Партии «Единая Россия» Александр Гречищев отчитался перед жителями городского округа Коломна о проделанной работе за 2024 год. В своем выступлении он подчеркнул значительные достижения и изменения, которые произошли в округе благодаря совместным усилиям депутатов и активных граждан, передает пресс-служба партии.

«Все сделанное за прошедший год — итог работы всей команды: руководителей предприятий, депутатского корпуса, общественников, волонтеров, простых жителей — каждого, кто старается на благо родного края. Благодарю за труд и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!», — отметил Александр Гречищев.

В своем выступлении Секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» подчеркнул, что качество медицинских услуг остается одной из ключевых тем на встречах с жителями, и основное внимание уделяется кадровому вопросу.

В 2024 году была расширена компенсация за аренду жилья для семей медицинских работников. Теперь семьи, где оба супруга работают в сфере здравоохранения, получают компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С этого года эта мера распространится также на заведующих отделениями и фельдшерско-акушерских пунктами (ФАПами). Это позволяет привлекать и удерживать квалифицированных специалистов в регионе.

В Коломенской больнице были проведены ремонты рентген-кабинетов, и новое оборудование уже введено в эксплуатацию. Это позволяет улучшить диагностические возможности медицинского учреждения и повысить качество обслуживания пациентов.

После завершения текущих ремонтных работ в Коломне возобновили прием пациентов фельдшерско-акушерские пункты в Индустрии, Зарудне и Коробчеево. Эти меры направлены на обеспечение доступности первичной медицинской помощи для жителей отдаленных районов.

В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию здания Поликлиники № 1 Коломенской ЦРБ после капитального ремонта. Это будет полная реконструкция, и срок сдачи объекта намечен на конец 2025 года. Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и сможет предоставлять широкий спектр медицинских услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.