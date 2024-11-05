Счет идет на минуты: как быстро нужно оказать помощь при инсульте

При инсульте счет идет буквально на минуты. Чем быстрее пострадавший получит квалифицированную помощь, тем меньше будет повреждений в мозге и выше шансы на полное восстановление, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Ключевое время, которое у вас есть на помощь при инсульте, составляет около 3-4,5 часов. Это так называемое „терапевтическое окно“, в течение которого возможно введение тромболитических препаратов или проведение других вмешательств для восстановления кровотока в мозге», — сказала Чудинская.

По ее словам, если инсульт произошел из-за закупорки сосуда, как в случае ишемического инсульта, введение тромболитических препаратов может разрушить тромб и восстановить нормальный кровоток. Чем быстрее это произойдет, тем меньше клеток мозга погибнет и тем выше будут шансы пациента на восстановление.

«Важно помнить, что после первых нескольких часов от начала инсульта каждая минута промедления приводит к необратимой гибели клеток мозга», — предупредила врач.

Она отметила, что для геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг, счет идет на те же часы, но лечение будет отличаться. В таких случаях может потребоваться срочная хирургическая операция для остановки кровотечения и снятия давления на мозг.

«Даже при своевременной помощи последствия геморрагического инсульта могут быть более тяжелыми, чем при ишемическом, но быстрая медицинская реакция также играет ключевую роль в спасении жизни и минимизации ущерба», — пояснила доктор.

Она подчеркнула, что при инсульте критически важно не терять времени и вызвать скорую помощь как можно быстрее. Еще следует постараться действовать в первые минуты, чтобы больной получил помощь в течение терапевтического окна — это значительно увеличит шансы на благоприятный исход.