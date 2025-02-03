Счастье на потом: россиянам рассказали, как бороться с синдромом отложенной жизни

Синдром отложенной жизни — довольно распространенное явление, это привычка откладывать на потом отпуск, ремонт, новую одежду или хобби, поиск работы и саморазвитие. Причина такого подхода к жизни обычно кроется в детстве, но если человек все-таки хочет прожить полноценную жизнь, от подобных установок стоит избавиться, пока не поздно, сообщает Общественная Служба Новостей .

Также признаками синдрома отложенной жизни являются неуверенность в собственном выборе и неудовлетворенность своими достижениями, постоянные жалобы на то, что «время уходит». Такие люди — частые клиенты психологов.

«У таких людей часто диагностируют депрессию, апатию, панические атаки и тревожность», — отмечается в сообщении.

Синдром отложенной жизни чаще всего формируется под влиянием семьи и социума. Так, в детстве мы часто слышим установки типа: «Вот закончишь школу/институт — и тогда…». С детства современный человек включен в систему: семья, детсад, школа, вуз, работа… С одной стороны, подобные установки учат терпению, дисциплине, целеустремленности, а с другой — формируют привычку откладывать важные события на будущее, а также зависимость от чужих мнений и оценок, поясняется в сообщении.

Чтобы перестать откладывать жизнь на потом, нужно, во-первых признать у себя эту проблему, а затем написать список дел, планов и нереализованных вещей, из них выделить главное и написать подробный план их реализации. Действуйте строго по плану, советуют специалисты.

Начинать лучше с малого. Например, если вы давно планируете поездку за границу или даже переезд — начните учить иностранный язык. Если опускаются руки, энергию стоит черпать из самых простых вещей и хвалить даже за небольшие победы.