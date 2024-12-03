Самую большую поликлинику в Королеве достроят в 2027 году

На территории Центральной больницы по улице Циолковского в Королеве продолжается строительство новой современной поликлиники на 1 000 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители продолжают обустройство котлована, армируют и заливают фундаментную плиту, проводят гидроизоляцию. Также проводятся работы по возведению стен подвала и идет подготовительная работа для прокладки будущей системы канализации. Работы идут согласно графику.

Строительство поликлиники ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена. Это будет самое большое в наукограде медучреждение, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, а также 100 пациентов в смену в травмпункте. Кроме того, в поликлинике расположатся центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек.

В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. Это позволит жителям получать консультации узких специалистов в одном месте.

Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.