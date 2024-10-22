Самого маленького новорожденного в Подмосковье выходили врачи в Видном

Неонатологи Видновского перинатального центра в 2024 году выходили самого маленького младенца в Подмосковье. Его вес при рождении составлял всего 450 граммов. Всего в регионе в этом году спасли 258 «торопыжек» с экстремально низкой массой тела. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на сотрудников учреждения родовспоможения.

«От 8 до 10% беременностей заканчиваются преждевременными родами. Малыши появляются на свет недоношенными, и мы создаем нашим торопыжкам комфортные условия для выхаживания. Современное оборудование помогает нам, и в дальнейшем ребятишки ничем ни отличаются от своих сверстников», — приводятся в сообщении слова заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых № 1 Видновского перинатального центра Елены Трифоновой.

Всего в Ленинском округе в 2024 году появились на свет уже почти 5 тысяч новорожденных. 396 из них родились недоношенными, а 48 малышей — с экстремально низкой массой тела менее одного килограмма. Всего за 11 лет работы в учреждении выходили свыше 1000 детей, родившихся с низкой массой — до полутора килограммов.

Спасать жизни младенцев позволяет не только новейшее оборудование, но и профессионализм врачей. В перинатальном центре Видного работают порядка 600 специалистов — акушеров-гинекологов, анестезиологов, неонатологов и других врачей, включая порядка 20 докторов и кандидатов медицинских наук. Ежегодно учреждение занимает ведущие позиции во всероссийских профессиональных рейтингах учреждений родовспоможения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.