Самую большую многопрофильную больницу в Подмосковье откроют в Балашихе

Самая большая многопрофильная больница в Подмосковье откроется в Балашихе. В настоящий момент строители приступили к обустройству фундамента больницы, ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и подземного паркинга, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

15 ноября на объекте прошло совещание по вопросам технологического присоединения больницы к инженерной инфраструктуре, транспортной доступности, сроках проведения работ по строительству здания. Его провели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель председателя правительства региона, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, глава округа Сергей Юров.

«Объект, который требует самого пристального внимания – это будущая Балашихинская областная больница. Проект лично поддержал наш Президент Владимир Путин. Грандиозные планы намечены и по строительству, и по решению транспортных задач»,- сказал Игорь Брынцалов.

В рамках строительства больницы модернизируют транспортную доступность всего Железнодорожного. Реконструкция коснется улиц Шестой, Струве, Пролетарской, Автозаводской, Бояринова с возможностью выезда на трассы ЮЛА и М-12. Также реконструируют Носовихинское шоссе.

«В планах построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую автодорогу. Кроме того, реконструируем Носовихинское шоссе, улицы Автозаводская, Керамическая, Корнилаева. В ближайшее время работы начнутся на улицах Струве и Шестой. Главная задача – уложиться по всем пунктам до открытия больницы, которое запланировано на 2027 год»,- подчеркнул Игорь Брынцалов.

Современный многофункциональный медицинский центр планируют открыть в 2027 году. Работать здесь будут более 3 тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей. В новой больнице расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр - всего 26 профилей.