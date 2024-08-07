Сахар и вода: диетолог ответила, как виноград помогает похудеть

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что винограда есть репутация высококалорийного продукта, однако это не совсем так. По ее словам, существуют даже эффективные виноградные диеты, а калорийность этого продукта балансирует между низкой и умеренной — 65 ккал на 100 граммов.

«Для сравнения, допустим, карамельки — 357 ккал на 100 граммов. Опасность в чем? В высоком гликемическом индексе. Раствор сахаров и жидкости очень быстро всасывается, дает сахарный удар и требует большого „выплеска“ инсулина», — сказала Белоусова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, по этой причине виноград следует исключить людям, страдающим от сахарного диабета или ожирения, но здоровым людям он будет только полезен.

Виноград отлично подойдет для разгрузочных дней, с учетом суточной потребности не более 2500 ккал. Половину суточной нормы винограда можно съесть без шкурки, поскольку это позволит не перегружать кишечник грубой клетчаткой.