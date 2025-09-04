С заботой о себе: как биохакинг помогает организовывать работу и пространство
Специалист по биохакингу Мария Молоствова заявила, что качество работы мозга зависит от заботы о своем здоровье. Привычки неправильно сидеть за компьютерами и телефонами, курение и неправильное питание напрямую влияют на эффективность человека во многих сферах, сообщает RuNews24.ru.
«Городская среда порой оказывается далеко не идеальной и может быть агрессивной к человеку, поэтому она требует оптимизации, чтобы помочь нам отказаться от деструктивных привычек», — пояснила эксперт.
По ее словам, вместо текстовых сообщений иногда можно использовать голосовые и точно следует контролировать время использования мобильного телефона.
После работы она посоветовала делать упражнения для компенсации: расслаблять шейный отдел и плечи, делать растяжку и практиковать глубокое здоровое дыхание.
Значительное количество людей в возрасте 30-54 лет испытывают хронические боли в спине, особенно в области шеи и поясницы, часто без выявления серьезных патологий. В большинстве случаев причиной таких болей является неэргономичное рабочее пространство, напряжение, а также эмоциональное и психологическое состояние.