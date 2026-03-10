С воспаления кишечника и кожи может начинаться болезнь Альцгеймера

Последние исследования ученых заставляют пересмотреть устоявшиеся взгляды на происхождение болезни Альцгеймера. Согласно новым данным, старт патологическому процессу могут давать не мозговые структуры, а хронические воспаления в других частях тела, включая кишечник и кожу, сообщает «Царьград» .

Работа специалистов из Фонда Novo Nordisk, возглавляемых Сезаром Куньей, показывает, что развитие болезни Альцгеймера потенциально связано не только с мозгом. Изучение генетической информации свыше 85 тысяч пациентов и почти полумиллиона здоровых людей позволило установить, что многие гены, увеличивающие вероятность заболевания, наиболее активны именно в периферических органах, таких как легкие, кишечник и кожа.

Кунья поясняет, что воспалительные процессы в этих органах способны оказывать воздействие на здоровье мозга. Таким образом, в группе особого риска находятся люди среднего возраста (примерно 45-60 лет), у которых наличие системного воспаления может многократно увеличить шансы столкнуться с болезнью Альцгеймера в дальнейшем.

Исследование также показало, что гены, связанные с риском, преимущественно «включаются» в барьерных тканях — коже и слизистой кишечника. Эта активность создает связь между воспалением на периферии и будущим поражением нервных клеток. Данное обстоятельство проясняет, почему терапия, концентрирующаяся сугубо на мозге, зачастую не приносит ожидаемого результата.

Ученые также обозначают возможные превентивные стратегии. Ключевыми факторами снижения риска могут стать вакцинопрофилактика, укрепление иммунитета, регулярные физические нагрузки, питание по принципам средиземноморской диеты и поддержание артериального давления в норме. Все эти меры нацелены на подавление хронических воспалительных реакций в организме и способны стать основой для сохранения качества жизни в старшем возрасте.

