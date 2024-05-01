С помощью массажа головы повышается стрессоустойчивость – эксперт

С помощью массажа головы снимается нервное и мышечное напряжение, а также повышается стрессоустойчивость, сообщил ведущий специалист по массажу АО Медицина (клиника академика Ройтберга) Александр Скрыпченко.

«Импульсы от массажных манипуляций афферентным путем, то есть от периферии к центру по нервным волокнам, попадают в головной мозг и вызывают расслабляющее и благоприятное воздействие, улучшая питание тех областей мозга, которые вызывали мышечный спазм. С помощью такого массажа снимается нервное и мышечное напряжение, а также повышается стрессоустойчивость», – сказал Скрыпченко.

Он добавил, что из наиболее мощных и больших мышц можно выделить жевательные, более широкие височные мышцы, затылочно-лобную мышцу, которая формирует надчерепной апоневроз или его еще называют «сухожильный шлем», а также небольшие ушные мышцы.

«Все мышцы могут находиться в спазме: локальном, а именно в каком-то отделе мышцы или полном, то есть будет спазмирована вся мышца. К жевательной мышце можно будет применить глубокое разминание», – рассказал специалист.

Он резюмировал, что к остальным мышцам головы, чтобы расслабить их и улучшить кровообращение, применяют поглаживания, смещения и надавливания, в определенных зонах и особой техникой.

1 мая отмечается День лечебного массажа - это один из видов терапии, который издавна используется в медицинских практиках разных народов мира.