С начала года мобильные комплексы Подмосковья выполнили около 11,5 тыс выездов

Жители Московской области, проживающие в отдаленных территориях, могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования во время выездов мобильных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря таким выездам, жители, проживающие в отдаленных территориях региона, могут получить консультацию медицинских специалистов и пройти исследования рядом с домом. Всего с начала года в Подмосковье было совершено почти 11,5 тыс. таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 271 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.