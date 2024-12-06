С Днем волонтера поздравили добровольцев Московского областного медколледжа

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Этот день посвящен всем тем, кто активно участвует в волонтерской деятельности и делает мир лучше своим стремлением помогать другим. Более 9 тыс. волонтеров Московского областного медицинского колледжа активно участвуют в различных инициативах в сфере здравоохранения Подмосковья, решая социально значимые задачи, такие как популяризация здорового образа жизни и донорства среди молодежи, оказание волонтерской помощи в медицинских учреждениях, проведение просветительских акций, направленных на профилактику заболеваний, обучение навыкам первой помощи и сопровождение различных мероприятий, а также поддержка людей в трудной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Сегодня не только я поздравляю всех волонтеров с праздником, но и сама принимаю поздравления, что очень приятно — чувствовать себя частью дружной семьи волонтеров. Я вступила в ряды волонтеров на втором курсе, и это крайне увлекательно и значимо — оказывать поддержку, помогать, видеть результат своих усилий», — делится эмоциями волонтер-медик, студентка колледжа Виктория.

Волонтеры служат ярким примером для подражания и вдохновляют окружающих присоединяться к столь важным инициативам.

«Уважаемые волонтеры, сегодня мы выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд, активную жизненную позицию и готовность оказывать помощь другим. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и значительных успехов в вашем благородном деле», — отмечается в материале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.