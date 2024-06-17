С Днем медработника в Подмосковье поздравили более 5,2 тыс врачей

Мероприятия по чествованию работников здравоохранения в День медицинского работника прошли в каждом муниципалитете Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в сфере здравоохранения Подмосковья трудятся уникальные специалисты, для которых правительство Московской области и депутатский корпус партии постоянно создают более комфортные условия для работы.

«Из года в год модернизируется региональная система здравоохранения. Чтобы поддержать наших специалистов, реализуются различные программы. Это, например, „Социальная ипотека“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“ и „Приведи друга“. Врачи теперь уже 39 узких специальностей могут получить землю под строительство дома. Также действуют различные доплаты и компенсация аренды жилья», — сказал Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что медики, как истинные патриоты, все испытания стойко разделяют со своей страной.

«Вы самоотверженно работали в пандемию. Сейчас с такой же самоотдачей помогаете участникам специальной военной операции и жителям новых территорий. Низкий вам поклон за тяжелый труд, за ваши золотые руки и доброе сердце», — добавил Брынцалов.

В рамках празднования Дня медработника депутатский корпус партии, сторонники, активисты МГЕР организовали встречи в трудовых коллективах, в ходе которых, помимо передачи подарков, рассказывали о совершенствовании мер поддержки врачей. В части муниципалитетов прошли импровизированные концерты.

Так, председатель королевского совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Александр Ходырев поздравил коллектив ЦРБ.

«Рад был пообщаться и поздравить с наступающим праздником медперсонал филиалов в микрорайонах Текстильщик, Первомайский, Юбилейный и Костино. С момента, когда я пришел в Королев в 2014 году, благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, нам удалось в корне изменить ситуацию в здравоохранении. В 2016 году мы начали масштабную реконструкцию ЦГБ. Вместе со строителями принимал участие в демонтаже конструкций и в дальнейшем лично курировал капитальное обновление зданий», — прокомментировал Александр Ходырев.

Он также подчеркнул, что во всех поликлиниках нашего города в рамках народной программы «Единой России» выполнен капитальный ремонт. Заменены фасады, кровли, инженерные коммуникации, приведены в порядок внутренние помещения. Работает современное высокотехнологичное оборудование.

В Химках при поддержке «Единой России» была организовала концертная программа «Горящие сердца».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Наши медработники ежедневно стоят на страже здоровья и жизни людей, проявляя высочайший профессионализм, человечность и заботу. Благодаря их труду, пациенты получают качественные медицинские услуги и поддержку. Этот день — прекрасный повод выразить глубокую благодарность врачам за их самоотверженность и преданность делу», — сказала муниципальный депутат химкинского совета Ирина Спирина.

В Пушкино единороссы поздравили коллектив госпиталя. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Николай Черкасов, а также депутаты пушкинского совета Артем Садула и Роман Безносик.

«Эта дата давно вышла за рамки сугубо профессионального праздника, поскольку на свете нет человека, который ни разу в жизни не обращался за помощью к людям в белых халатах», — сказал Николай Черкасов.

Развитие системы здравоохранения является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Программой предусмотрено, совершенствование мер поддержки врачей, а также обновление инфраструктуры медучреждений.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.