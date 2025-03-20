С апреля в Подольске и Орехово-Зуево примут доноров в последнюю субботу каждого месяца

Подразделения Центра крови Подмосковья в Подольске (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5) с апреля дополнительно открывают прием доноров в последнюю субботу каждого месяца. График приема — с 8:00 до 13:00, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Изменения в графике начинаются с апреля. График прежде установленных донорских суббот на 2025 год с 1 апреля недействителен», — сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Георгиевна Беляева.

Изменения в графике работы (https://t.me/centrkrovi/4645 ) коснулись и подразделений в Щелково и Воскресенске. Они переходят на 6-дневный режим работы. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, 5) с 22 марта, а ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8) — с апреля. График приема доноров: с 8:00 до 13:00.

Головное учреждение Московского областного центра крови (Москва, ул. Металлургов 37А) работает ежедневно, с 8:00 до 14:00. Во всех учреждениях Московского областного центра крови запись на цельную кровь не требуется.

Чтобы стать донором, необходимо взять на донацию оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ), быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний к донации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.