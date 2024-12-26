С 10 лет: врач рассказала, когда детям можно предлагать оливье

Врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Любовь Андрян заявила, что оливье и другие новогодние салаты можно давать детям с 10-12 лет: они представляют сложность для желудочно-кишечного тракта и справиться с ними может только совершенно здоровый и взрослый человек, сообщает Газета.ru .

«Здоровый ребенок может попробовать салат оливье при желании с 10 или 12 лет. В этом возрасте пищеварительная система уже сможет справиться с подобными продуктами», — уточнила специалист.

По ее словам, в более раннем возрасте богатые клетчаткой и сложные для переваривания продукты в сочетании с майонезом могут привести к тяжести и несварению.

Кроме того, важно помнить, что в охлажденном состоянии салат с жирным соусом можно хранить в холодильнике не более 8 часов, а без заправки — около 12, также отметила доктор.