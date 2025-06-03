С 1 сентября в России изменится порядок диспансеризации госслужащих

С целью повысить эффективность выявления заболеваний на ранних стадиях развития в России с 1 сентября 2025 года начнут проводить диспансеризацию государственных и муниципальных служащих в расширенном формате, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом пишет NEWS.ru .

«Новый порядок диспансеризации государственных и муниципальных служащих, вступающий в силу с 1 сентября 2025 года, — важный шаг в направлении повышения эффективности работы государственного аппарата и заботы о здоровье служащих», — сказал Чалин.

По словам депутата, в медицинское обследование будут включены дополнительные лабораторные исследования. Это позволит повысить качество предоставляемых медуслуг и может позволить выявлять некоторые заболевания на ранних стадиях, что в конечном итоге повлияет на своевременное оказание квалифицированной помощи.

Индивидуальный подход в профилактических и лечебных мероприятиях станет возможным благодаря усовершенствованной классификации групп здоровья в рамках пересмотренных нормативов. По словам Чаплина, нововведением является продление действия медицинских заключений на год после прекращения трудовых отношений, что предотвращает возможные манипуляции при поиске нового места работы. Такая модернизированная система диспансеризации обеспечит более персонализированный подход к здоровью служащих.