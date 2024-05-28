С 1 июня в парках Люберец стартует диспансеризация

С 1 июня в городском округе Люберцы традиционно будет проходить диспансеризация на свежем воздухе. Результаты анализов появятся в личном кабинете госуслуг, передает пресс-служба администрации округа.

«В выездном медицинском пункте на входе в парк можно будет оперативно пройти первый этап диспансеризации. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления», - сказала заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.