Рыбак в Вологодской области не заметил укус змеи и попал в реанимацию

Житель Устюженского округа обратился в больницу после рыбалки: он нашел на ноге следы укуса, хотя не заметил змею. Мужчину перевели в реанимацию, сообщает RuNews24.ru .

В Устюженском округе Вологодской области зафиксировали первый в сезоне укус змеи. Местный житель вернулся с рыбалки и обнаружил на ноге характерные следы, после чего обратился в приемный покой Устюженской районной больницы.

Пострадавший рассказал, что не почувствовал момент укуса и не видел змею. Позже его состояние ухудшилось, поэтому врачи экстренно перевели пациента в реанимацию и начали профилактическую терапию против аллергической реакции и осложнений.

Состояние мужчины стабилизировали. Через сутки наблюдения его выписали в удовлетворительном состоянии, сообщило региональное министерство здравоохранения.

Медики напомнили, что при встрече со змеей нельзя делать резких движений, ловить ее или прогонять палкой. Нужно медленно отступить и держать дистанцию 2–3 метра. В лесу и высокой траве специалисты советуют носить высокую обувь и плотные брюки.

После укуса нельзя отсасывать яд, накладывать жгут, прижигать или резать рану, а также прикладывать лед. При подозрении на укус нужно быстрее обратиться к врачам: промедление может привести к отеку, аллергии, нарушению свертываемости крови и поражению почек.

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