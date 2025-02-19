Ружицкий ознакомился с новым оборудованием в поликлинике Люберец

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в ходе исполнения партпроекта «Здоровое будущее» обсудил работу Центральной поликлиники с заведующей Нелли Вешняковой, ознакомился с новым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Центральная поликлиника Люберецкой областной больницы — одна из образцовых в городском округе Люберцы. В прошлом году она вошла в число 13 пилотных поликлиник региона по реализации проекта повышения качества услуг населению, включающего сертификацию по 15 ключевым показателям», — отметил Ружицкий.

Он добавил, что в 2024 году в поликлинике был открыт второй рентген-кабинет, для его размещения подготовили помещение и провели ремонт. Установили новый аппарат, который позволяет проводить качественные обследования и выявлять онкологию на ранних стадиях.

«В 2024 году в ЦПО установили цифровой панорамный рентген-аппарат, который также поддерживает функцию КТ. Также было установлено оборудование для дентальных рентгенов», — напомнил Ружицкий.

Он уточнил, что в 2025 году новый флюорограф и три рентген-аппарата поступят в поликлиники № 6, 8, 10 и 2 Люберецкой областной больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.