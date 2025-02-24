«Русский Халк» провел «Уроки мужества» для пациентов детской больницы МОЦОМД

В День защитника Отечества заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо «Ветераны России», рекордсмен мира по силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» провел «Урок мужества» для пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Встреча с легендарным богатырем стала для ребят настоящим праздником. Ведь именно он поставил рекорд по буксировке авиалайнера в 2020 году в казанском аэропорту, где силач протащил самолет весом 16 тонн более чем на 35 метров против ветра 13 м/с, надув за всю дистанцию подряд 3 медицинские грелки! В этом рекорде впервые в мировой истории спорта Сергей совместил два самых популярных направления экстрима — сценический, к которому относится надувание до разрыва медицинских грелок и силовой, характеризующийся буксировкой транспорта. Таким образом, спортсмен, известный своими невероятными силовыми достижениями, показал юным пациентам МОЦОМД яркие и зрелищные номера, во время которых скрутил в трубочку сковороду, сломал стальные шпильки и надул до разрыва грелку.

«Я стремился не просто вдохновить ребят на здоровый образ жизни и любовь к спорту, но и показать, насколько важны знания в математике, физике и других точных науках. Ведь именно они позволяют рассчитать усилие, необходимое для выполнения трюков, и избежать травм», — поделился богатырь после выступления.

Он объяснил, что каждый его номер — это тщательно продуманная комбинация физической силы и научных знаний. В День защитника Отечества он также рассказал ребятам о своей спортивно-патриотической деятельности. Поделился о предстоящей серии мероприятий, которые состоятся в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в разных регионах страны. В завершение встречи он пожелал ребятам скорейшего выздоровления и никогда не сдаваться, несмотря на трудности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.