Руководство округа Фрязино проинспектировало новый хирургический корпус

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с председателем совета депутатов, членом фракции «Единая Россия» Полиной Коноваловой с рабочим визитом посетили новый хирургический корпус ОП им. М. В. Гольца ГБУЗ МО «Щелковская больница». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью визита стала оценка готовности медучреждения к работе в новом статусе. С 2025 года ОП им. М. В. Гольца присвоен третий уровень организации медицинской помощи, который позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Это означает, что жителям наукограда со сложными заболеваниями больше не потребуется выезжать в федеральные центры — передовое лечение будет доступно во Фрязино.

Высокотехнологичную помощь здесь будут оказывать по ключевым профилям: гинекология, урология, хирургия, травматология и ортопедия.

«Присвоение больнице третьего уровня — это результат масштабной работы и уверенность в том, что наши жители получают медицинскую помощь самого высокого качества. Мы видим, что здесь создана мощная база для спасения жизней и восстановления здоровья», — отметила в ходе визита Полина Коновалова.

Для получения права на ВМП больница должна была соответствовать ряду строгих федеральных критериев, включая наличие специальной лицензии, современное материально-техническое оснащение, укомплектованный штат высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, а также доказанный опыт успешного выполнения сложных вмешательств. Финальным шагом стало включение учреждения в официальный перечень Минздрава РФ.

Это событие знаменует новый этап в развитии здравоохранения Щелковского района, выводя его на качественно новый уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.