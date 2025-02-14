Руководители НИКИ детства приняли участие в международном форуме

Форум с международным участием «Новая культура качества. Современные технологии здравоохранения» прошел в доме правительства Московской области. Ведущие эксперты отрасли собрались для обсуждения лучших практик внедрения стандартов менеджмента качества в системе здравоохранения. Об опыте сертификации санаторного отделения рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наш институт находится на трех территориях: Москва, Мытищи, Химки. В его составе два КДЦ, многопрофильный стационар высоких технологий, центр психоневрологии. И нам было интересно отработать пилотный проект по методологии оценки качества санатория. Так, мы выделили основные точки измерения, провели аудит, ввели электронное расписание записи пациентов на процедуры, проверочные чек-листы и многое другое. Главный итог нашей работы — все наши подразделения работают по единым стандартам качества, а наши пациенты почти в 100% возвращаются к нам», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Институт детства также представил свой стенд на выставке форума. На нем любой желающий мог пройти инструктаж по оказанию первой помощи, сделать нейрогимнастические упражнения с психологами учебного центра НИКИ детства, а также узнать про авторский тренинг «Конфликтуй, как художник».

«На этом тренинге мы даем действенные инструменты выхода из конфликтов, помогаем разобраться в типологии конфликтных личности, учим техникам гашения напряженных ситуаций. Кроме того, мы предлагаем участникам поработать с образами психосоматических симптомов и сделать с нами нейрогимнстику», — рассказала психолог учебного центра НИКИ детства Юлия Волкова.

В числе спикеров и участников форума — руководители Минздрава РФ, Росздравнадзора, ведущих лечебных учреждений страны, фармацевтических компаний, профильных образовательных учреждений, производственных компаний, сертифицирующих центров, общественных организаций и другие ведущие отраслевые эксперты.

Итог форума подвел заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин на пленарной сессии: «Реалии, диктующие внедрение системы менеджмента качества».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.