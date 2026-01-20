Роженица пережила клиническую смерть из-за ошибки врачей в Нижегородской области

В Нижегородской области роженица пережила клиническую смерть и останется инвалидом из-за врачебной ошибки. По предварительным данным, медики неправильно установили кислородную трубку в трахею после планового кесарева сечения, сообщает Mash .

В конце ноября 2025 года 39-летняя Ксения поступила в роддом города Урени. Беременность протекала благополучно, операция была плановой. Однако во время анестезии и интубации у матери остановилось дыхание и сердце. Состояние клинической смерти продолжалось около 10 минут. Благодаря своевременным действиям врачей ребенка удалось спасти. Ксению реанимировали и госпитализировали в областную больницу Нижнего Новгорода.

В настоящее время пациентка самостоятельно дышит, но ее состояние оценивается как крайне тяжелое. МРТ выявило необратимое поражение коры мозга, вызванные недостатком кислорода. По словам врачей, у роженицы наблюдалась редкая патология — аномальное развитие надгортанника.

Медперсонал признает, что ситуация сложная, и планирует перевести пациентку в Федеральный научно-клинический центр реабилитации и реанимации в Москве.

Супруг Ксении оказался один с двумя детьми. По мнению мужчины, причиной трагедии могла стать ошибка врачей во время анестезии — они говорили о «плохой интубации». Подобное случается лишь в одном случае на две тысячи пациенток. В этой клинике кесарево сечение проводят только под общим наркозом, что, по его словам, редкость. Мужчина уже обратился с жалобами в Минздрав и надзорные органы, назначена экспертиза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.