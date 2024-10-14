Росздравнадзор опроверг информацию о проблемах с антибиотиками

Пресс-служба Росздравнадзора заявила, что сведения о проблемах с антибактериальными препаратами в некоторых регионах страны не соответствуют действительности, препараты доступны в больницах и аптеках. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее газета «Известия» писала, что из аптек около трети субъектов РФ пропало лекарство с действующим веществом рокситромицин, кроме того, в аптеках в регионах не хватает препаратов, у которых действующие вещества азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

По данным ведомства, в стране по всем упомянутым препаратам наблюдается стабильный ввод в оборот. Он находится на уровне среднегодовых значений прошлых лет.

Например, за 9 месяцев 2024 года в гражданский оборот было введено свыше 28,5 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием азитромицин, а в течение прошлого года — 29,1 млн штук. По кларитромицину — 4,8 млн упаковок препаратов, а в 2023 году — 4,2 млн.