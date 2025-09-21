Российский граф Дракула: россиянин чуть не сгорел заживо на солнце в Таиланде

Россиянин обратился в больницу из-за сильной аллергии на солнце. Его тело покрылось страшными волдырями во время отдыха в Таиланде, сообщает SHOT .

Через несколько дней после нахождения под солнцем на Пхукете у мужчины покраснела кожа и появились жуткие волдыри. Они сильно чесались. Тайские доктора сказали, что у мужчины сильная аллергия на солнце.

У мужчины была с собой страховка. Однако выяснилось, что она не покрывает подобный случай. Поэтому мужчине пришлось приобретать лекарства за свой счет.

Россиянин пил антигистаминные, мазал волдыри и прятался от солнца. После возвращения в РФ он собирается еще раз пойти к докторам на осмотр.

