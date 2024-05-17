Российские врачи получили новые возможности для оказания помощи
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Филиал Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко оснастили высокотехнологичным оборудованием. В учреждении открыли новейшую нейрохирургическую операционную и два операционных блока общей хирургии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские врачи получили новые возможности для оказания помощи пациентам. Современное оборудование позволит выполнять сложные реконструкционные операции.
В открытии новых отделений принимала участие замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Она подчеркнула, что работы выполнены на высоком уровне.
«Важно, что врачи получили новые возможности в оказании высокотехнологичной помощи», — отметила Шевцова.
Также готовность фондов проверил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Ему составил компанию коллега — начальник Главного клинического госпиталя имени Бурденко генерал-майор медслужбы Денис Давыдов.
Также в госпитале под обновление попали палаты интенсивной терапии. Здесь появились аппараты ИВЛ и другое оборудование, которое нужно для наблюдения за пациентами.
Шевцова осмотрела отделение нейрореабилитации, где работают над восстановлением двигательных функций раненых военных. Здесь разработали уникальные программы, в которых применили даже элементы виртуальной реальности.