Российские ученые научились выявлять кариес, который не виден глазу человека

Российские ученые разработали инновационный прибор, способный выявлять кариес на ранней стадии, невидимый невооруженным взглядом. Соответствующий аппарат создали в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), сообщает Газета.ru .

Уникальный аппарат предназначен для точной идентификации различных видов кариозного дентина (зубной ткани) непосредственно в ходе стоматологической процедуры. Эта разработка призвана помочь врачам в ситуациях, когда визуальная оценка пораженных и здоровых тканей затруднена.

Традиционно в процессе лечения кариеса стоматологи сталкиваются с проблемой дифференциации инфицированного кариесом дентина (ИКД), подлежащего удалению, и поврежденного, но сохранившего жизнеспособность дентина (ПЖД), который необходимо сохранить. Использование специальных красящих веществ частично решает эту проблему, однако удлиняет процедуру и требует дополнительных действий.

Новое устройство лишено вышеуказанных недостатков. Оно является неинвазивным, безопасным для пациента и функционирует в режиме реального времени. При помощи тонкого оптического зонда, прикладываемого к поверхности зуба, прибор регистрирует флуоресцентный сигнал и передает данные на компьютер. Затем с использованием модели машинного обучения мгновенно определяется тип ткани. Алгоритм был обучен на основе спектральных данных, полученных с более чем ста удаленных зубов с последующим гистологическим подтверждением диагноза.

В будущем разработчики планируют адаптировать алгоритм для различных групп пациентов, включая детей, а также учитывать специфические клинические случаи, такие как повторное лечение или наличие склерозированного дентина. Кроме того, ведутся работы по расширению функционала устройства: в перспективе оно сможет определять не только тип дентина, но и расстояние до пульпы зуба, что позволит еще более точно контролировать глубину обработки.

В настоящее время прибор используется в тестовом режиме в процессе планового лечения зубов с целью дальнейшего совершенствования его работы. Исследование проводится при поддержке программы «Приоритет-2030» (национальный проект «Молодежь и дети»).

