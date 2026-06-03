Российские разработчики представили протез с обратной связью

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года представили бионический протез руки с системой обратной связи. Устройство передает сигналы о силе сжатия напрямую в мозг пользователя, сообщает АБН24 .

Руководитель лаборатории цифрового мониторинга Вячеслав Ванюков рассказал, что разработка позволяет человеку ощущать силу сжатия искусственной руки. Сигнал передается через периферическую нервную систему в головной мозг.

«Особенность протеза заключается в реализации обратной связи: искусственная рука передает информацию о своем состоянии человеку через периферическую нервную систему в головной мозг. На кончиках протеза установлены датчики давления, которые фиксируют силу сжатия пальцев. Чем сильнее давление на датчики, тем выше амплитуда сигнала. Эти данные поступают на специальную плату, где преобразуются в электрические импульсы — амплитуда, частота, период и скважность сигналов соответствуют силе сжатия. Затем электрический импульс направляется на имплантируемый нейростимулятор, а оттуда — на электрод, соединенный с нервными окончаниями пользователя. Чем сильнее сжатие, тем сильнее стимуляция нервов, и головной мозг получает пропорциональный сигнал, создавая ощущение взаимодействия с объектом», — пояснил спикер.

По словам Ванюкова, проект находится на стадии экспериментального образца нейростимулятора и программного обеспечения. Протез прошел испытания независимой аккредитованной лаборатории, а полученные данные используют для создания опытного образца. Далее разработчики планируют квалификационные испытания на производственной линии федерального центра мозга и нейротехнологий, а затем — клинические исследования с участием людей.

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