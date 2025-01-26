Россиянки жалуются на ухудшение самочувствия от контрацептивов «Клайра»

Эти таблетки должны подавлять овуляцию и снижать болезненность менструаций. Но препарат, наоборот, вызывает сильные боли, высыпания на лице и депрессию.

Одна из принимающих контрацептив три месяца отметила, что сначала все было хорошо. Но через несколько дней после покупки новой пачки препарата с описанием на казахском языке, ее стали мучить слабость, тошнота и головные боли, появилась депрессия

«У меня был психоэмоциональный сбой. Было ощущение, что жизнь не имеет смысла, постоянно хотелось плакать и не было сил и желания что-либо делать, хотя обычно у меня такого не бывает», — поделилась собеседница.

Еще одна из пожаловавшихся на препарат пила «Клайру» год. Доктор долго подбирал ей контрацептив. Но месяц назад она купила в аптеке новую упаковку, а уже на середине пачки почувствовала неприятные симптомы, среди которых гнойные высыпания на лице, боли в груди и внизу живота.

Производитель «Клайры» — фармкомпания «Байер» — пояснила, что дизайн упаковки поменяли в мае 2023 года. Сейчас там есть маркировка не только на русском языке, но и на языках стран — членов ЕАЭС, где может продаваться данный препарат. Контрацептив производят в ФРГ и импортируют в РФ.