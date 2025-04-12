Россиянки массово жалуются на популярную детскую косметику «Кря-кря»

Российские мамы массово жалуются на популярную детскую гипоаллергенную косметику «Кря-кря». Женщины утверждают, что косметика не пенится, обжигает кожу и пахнет химией, сообщает Mash .

Жительница Петербурга купила набор шампуня и геля для душа. После использования 6-летний сын пожаловался на жжение, а средства имели химический запах. В маркетплейсе она нашла сотни аналогичных отзывов от мам, где также упоминались неприятный запах, отсутствие пены, странная консистенция и сыпь.

Образцы продукции петербурженка планирует направить в лабораторию Роспотребнадзора.

Представитель «Кря-кря» Андрей Иванов считает, что приобретенные мамами средства поддельные, а оригинальный продукт не пенится из-за отсутствия сульфатов. Кроме того, он отмечает, что средство не вызывает жжения и аллергии благодаря легким поверхностно-активным веществам.