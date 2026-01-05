Россиянки добровольно ломают себе пальцы на ногах ради красоты

Российские девушки и женщины массово ломают себе пальцы на ногах, чтобы укоротить их ради эстетики и красоты. Цены на подобные операции стартуют от 150 тыс. рублей, сообщает Mash .

По словам врачей, раньше на подобную процедуру люди шли лишь по медицинским показаниям, в сейчас добровольно. Девушек стали не устраивать размеры второго и третьего пальцев стоп.

При этом специалисты предупреждают, что из-за такой операции нарушается биомеханика, сбивается мышечный баланс, а также могут быть осложнения в виде «задранного пальца» и дальнейшая деформация.

Однако представительниц прекрасного пола не останавливает боль, онемение, снижение подвижности и проблемы с походкой после хирургического вмешательства.

