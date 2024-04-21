Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане

В клинике в Баку россиянке изуродовали лицо во время операции по исправлению нависшего века и шрама на челюсти, сообщает SHOT .

Жительница города Котово Волгоградской области Екатерина Коваленко рассказала, что 2023 году она решила сделать операцию по исправлению нависшего века, а также убрать шрам на челюсти. Врача Салима Рагимова женщина нашла в Сети, изучила оставленные отзывы и договорилась на проведение консультации.

Сначала женщина хотела оперироваться в Москве, но хирург сказал, что в Россию еще приехать не может. Он пригласил пациентку в Баку.

Он проводил операцию женщине порядка 8 часов. Сразу после наркоза она почувствовала сильные боли, а когда сняли повязки, то увидела на лице неровные швы и сильные ожоги. При этом доктор уверял пациентку, что операция прошла нормально, а лицо скоро заживет. При этом отеки все не спадали, а боли у Коваленко становились сильнее. А хирург из Баку перестал отвечать на ее сообщения.

В РФ врачи сообщили пациентке, что проведенную ей операцию сложно назвать хирургической.

В клинике Азербайджана, по словам пострадавшей, исправлять свои ошибки отказались, также заявили, что не будут возмещать ущерб, хотя за операцию россиянка заплатила 250 тыс. рублей. Споры по данному вопросу ведутся год. Также Коваленко еще раз слетала в Баку на мед экспертизу, она готовит заявление в прокуратуру.

Кроме того, женщина ведет приготовления к новым операциям. Скорее всего их сделают еще 3. За исправление последствий первой операции женщина должна будет заплатить еще 1,5 млн рублей. Хирургические вмешательства проведут в Центре эстетической хирургии во Владикавказе. Медучреждение возглавляет Казбек Кудзаев, который также является отцом музыканта Азамата Кудзаева, известного как Miyagi.