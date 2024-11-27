Россиянкам рассказали, какая тушь может влиять на здоровье глаз

По словам эксперта, следует отдавать предпочтение исключительно высококачественной туши и внимательно изучать ее состав. Стоит обратить внимание на гипоаллергенные продукты, которые не содержат парабенов и ароматизаторов.

«А вот водостойкую тушь для ежедневного применения лучше заменить обычной, поскольку водостойкая требует более тщательного снятия, что может привести к механическому травмированию глаз и, как следствие, к конъюнктивиту или блефариту», − предостерегла Баласанян в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что, если началась аллергическая реакция на любое средство для глаз, необходимо немедленно прекратить его применение и выбрать другое.

Врач не рекомендует использовать средства с истекшим сроком годности, так как это может вызвать воспаление глаз и даже инфекцию. Не стоит делиться косметическими продуктами с другими, так как совместное использование одной и той же косметики, а также инструментов для макияжа, может привести к заносу инфекции в глаза. И, возможно, самое важное правило — никогда не оставлять косметику на глазах на всю ночь, заключила Баласанян.