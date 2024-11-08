Россиянкам рассказали, как избежать несчастных случаев в косметологии

В ноябре Санкт-Петербург потрясло известие о трагической смерти 44-летней женщины после проведения липосакции в клинике на улице Матроса Железняка. Эксперты Роскачества рассказали, как избежать несчастных случаев, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Согласно предварительным данным, причиной стала оторвавшаяся тромбообразующая субстанция. Женщина тщательно готовилась к операции, собрав необходимую сумму и пройдя все необходимые обследования. Операция прошла 31 октября, она успешно отошла от наркоза и была на связи с родственниками, но на следующее утро потеряла сознание и умерла, несмотря на продолжительные реанимационные действия врачей. Это происшествие стало поводом для возбуждения уголовного дела против клиники.

Кроме того, в Петербурге фиксируется все больше несчастных случаев в косметологических учреждениях. Сообщается о 21-летней пациентке, получившей химический ожог после пилинга, и 75-летней женщине, травмировавшей связки на массаже в тибетской клинике.

Эксперты «Роскачества подчеркнули важность выбора лицензированных и сертифицированных специалистов, а также необходимости подписывать информированное согласие перед процедурами. В документе должны быть описаны все риски и противопоказания.

«Помимо того, что согласие необходимо внимательно прочитать, советуем сохранять все бумаги. Если в дальнейшем у вас возникнут претензии к клинике, документы пригодятся для подтверждения вашей правоты», — заявили в Роскачестве.