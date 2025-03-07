Россиянкам ответили, необходимо ли переустанавливать грудные импланты

Одной из самых популярных операций в косметологии остается процедура по увеличению молочных желез. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Никита Молотков подробнее рассказал об удалении и вынужденной замене имплантов, сообщает «Вечерняя Москва».

При аугментационной маммопластике через время потребуется замена имплантов или их удаление как по собственному желанию, так и из-за эстетических показаний или послеоперационных осложнений. Вмешательство необходимо в любом случае, однако произойти это может и через год, и через 20 лет.

Изменение эстетического вида молочных желез, их опущение и появление асимметрии происходят естественным образом не только с имплантами. Внешний вид обычно меняется после родов и кормления, изменения массы тела, старения и под влиянием гравитации.

В таких случаях пациентке предлагается заменить импланты, подкорректировав форму груди, удалить силикон или подтянуть молочные железы (мастопексия).

К послеоперационным осложнениям относятся капсулярная контрактура, ротация или разрыв импланта и др.