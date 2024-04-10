Россиянкам объяснили на примере звезд, как выбрать SPF

Внештатный специалист Минздрава Таджикистана, врач-дерматолог Дилафруз Халбаева предупредила, что загорание под палящим солнцем может быть не только неприятным, но и опасным для здоровья кожи. Поэтому, чтобы сохранить свою красоту и здоровье, важно принять меры предосторожности, особенно находясь на открытом воздухе, сообщает RuNews24 .

Индекс SPF указывает на степень защиты от ультрафиолетовых лучей и всегда указан на упаковке солнцезащитного средства. Например, если у вас есть средство с SPF-10, это означает, что с ним кожа защищена в 10 раз лучше, чем без него. Без средства солнцезащиты ожог может произойти уже через 10 минут, в то время как с применением средства с высоким SPF вы можете находиться на солнце без опасений более часа. Самый высокий индекс SPF равен 100.

Существует шесть основных типов кожи, и каждый из них требует индивидуального подхода к защите.

Николь Кидман с кельтским типом кожи, характеризующимся бледной кожей, веснушками, светлыми глазами и волосами, должна использовать средство с SPF-30 в городе и SPF-50 на природе.

Меган Фокс с европейским светлокожим типом, светло-русыми или рыжевато-каштановыми волосами, рекомендуется использовать средство с SPF-20 в городе и SPF-30-50 на отдыхе.

Синди Кроуфорд с темнокожим европейским типом со смуглой кожей, серыми или светло-карими глаза и темно-русыми или темно-каштановыми волосами, также должна применять средство с соответствующим индексом SPF.

У Пенелопы Крус средиземноморский тип — смуглая кожа с оливковым оттенком, темные волосы и темно-карие глаза. Такие люди редко обгорают, и им нужен SPF-10 в городе и SPF-30 на отдыхе.

Айшвария Рай со своей смуглой кожей, черными глазами и черными волосами является представительницей средневосточного типа. У таких людей быстро и интенсивно загорает кожа. На отдыхе им нужен санскрин с индексом от 10 до 15, а в городе они могут обойтись без него.

К африканскому типу относится певица Рианна. Люди с такой кожей не обгорают, и им почти не нужна солнцезащитная косметика.

Помимо выбора правильного солнцезащитного средства, также важно помнить о других мерах предосторожности, таких как ношение защитной одежды, шляпы и солнцезащитных очков. Эти простые меры помогут вам сохранить красоту и здоровье кожи на протяжении многих лет.