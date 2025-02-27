Россиянкам напомнили о важных, но часто забываемых мерах по уходу за кожей

Косметолог Балакеримова: многоступенчатый уход за кожей не всегда полезен

Косметолог Зухра Балакеримова напомнила о простых, но важных аспектах в уходе за кожей, о которых часто забывают из-за моды к многоступенчатым уходовым процедурам, сообщает «Секрет Фирмы» .

Эксперт отметила важность использования SPF (солнцезащитных кремов), так как основным врагом для здоровья кожи остается солнце, которое провоцирует преждевременное старение. В пасмурные дни необязательно использовать санскрин, но с апреля по октябрь, особенно если время пребывания на улице превышает десять минут, стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Это позволит избежать появления морщин и пигментации.

Многоступенчатый уход тоже не является полезным. Чаще всего, покупая средства по рекомендации блогеров, девушки не учитывают особенности своего типа кожи, что приводит только к новым проблемам.

«Получается замкнутый круг: новые проблемы — новые средства — еще больше проблем. На самом деле кожа любит стабильность и баланс», — отметила она.

Косметолог также подчеркнула важность ухода за шеей и зоной декольте. Эти области часто забываются во время ежедневной рутины, однако именно здесь первые симптомы старения проявляются быстрее.

Сон с макияжем является плохой привычкой. Эксперт напомнила, что ночью кожа восстанавливается, а остатки косметики на лице могут мешать этому процессу. Кроме того, такая привычка может привести к раздражениям, инфекциям и воспалениям.

Балакеримова посоветовала обратить внимание на привычки сна. Отдыха на животе следует избегать, так как это приводит к образованию морщин и отечности.

«Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется спать на спине, что позволяет коже лица отдыхать без давления и трения, сохраняя ее молодость и здоровье», — заключила эксперт.