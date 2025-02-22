Россияне стали массово делать членопластику

В России на 20% взлетел спрос на членопластику. Мужчины активно обращаются к урологам-хирургам с целью записи на процедуру по коррекции причинных мест, сообщает Mash .

Среди жителей Москвы наиболее востребованными процедурами являются филлеры и гиалуроновая кислота. Эти процедуры направлены на увеличение объема и формы достоинства. Основными клиентами, обращающимися за подобными услугами, являются люди в возрасте от 40 лет. Однако есть и исключения: например, 18-летний студент столичного университета.

Следом по популярности идут процедуры по обрезанию и коррекции уздечки. Они проводятся добровольно, а не по медицинским показаниям. Одни пациенты объясняют свое желание изменить внешность тем, что так будет лучше для их партнерши, другие демонстрируют фотографии желаемого результата. В некоторых случаях пациентов перед процедурой отправляют к психиатру.

Одной из причин, по которой наблюдается рост спроса на подобные процедуры, является широкое распространение порнографии. Пациенты обращаются к врачам из-за комплексов, вызванных просмотром фильмов для взрослых.

Это привело к увеличению спроса на услуги на 20%, а также к подорожанию процедур на 10%, что связано с использованием импортных компонентов и сложностями с поставками.