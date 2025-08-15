Россияне стали чаще ходить на колоноскопию из-за дефицита препарата для рентгена

Дефицит рентгеноконтрастного препарата вынуждает россиян проходить эндоскопические исследования гораздо чаще. В настоящее время в российских регионах наблюдается острая нехватка сульфата бария, без которого невозможно сделать рентгенологические исследования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пишет Mash .

Из-за нехватки бария медики вынуждены направлять пациентов на альтернативные процедуры, включая колоноскопию. Проблема возникла после того, как единственный производитель приостановил выпуск препарата в связи с переездом на новую производственную площадку. Возобновление производства ожидается только в ноябре 2025 года после получения необходимой лицензии.

По информации авторов статьи, с марта 2025 года запасы препарата, входящего в список жизненно необходимых лекарств, полностью истощились. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Самаре, Ульяновске, Крыму, Уфе и Брянске, где пациенты сталкиваются с переносом операций и задержкой диагностических процедур.

Врачи отметили, что гастроскопия и колоноскопия не могут полностью заменить бариевый рентген, особенно при исследовании тонкого кишечника, что создает дополнительные сложности в диагностике заболеваний ЖКТ.

В настоящий момент официальной информации по данному вопросу нет.