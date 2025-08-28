Россияне паникуют и бегают проверяться ко врачам

SHOT: за последние годы число ипохондриков в России выросло на 30%

Количество россиян-ипохондриков увеличилось на 30% за последние пять лет. Они ищут у себя смертельные недуги и идут проверяться к докторам, рассказали SHOT психотерапевты.

Тревожность в российском обществе увеличилась после пандемии. Многие люди начинают переживать, даже если находят небольшое пятно на теле.

Они активно ищут болезни в интернете по симптомам.

Если россиянин, начитавшийся статей от «докторов» в интернете, обнаруживает, что у него может быть смертельная болезнь, то обращается к врачу. Специалисты считают, что во всем виноваты короткие видео в соцсетях. Там люди делятся историями о случайно найденных недугах и заставляют других бояться такой же проблемы.

Ипохондрия — тревожное расстройство с генетической предрасположенностью. По словам психотерапевтов, нельзя из-за тревожности постоянно посещать докторов.