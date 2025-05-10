Россияне начали скупать антиаллергенные препараты

В столице резко вырос спрос на антиаллергенные препараты, он повысился на 50%, если сравнивать с 2025 годом, сообщает Mash .

По мнению экспертов, это связано с рекордным количеством пыльцы из-за долгой весны, которая вызвана глобальным потеплением на планете.

Из-за спроса самые популярные лекарства выросли в цене на 5–10% по сравнению с весной прошлого года. Увеличилась стоимость и премиум-препаратов, их сейчас продают в 1,5–2 раза дороже. Из-за этого горожане ищут аналоги.

Этой весной содержание берёзовой пыльцы в воздухе превысило норму свыше чем в 1 тыс. раз. Люди начали приходить к докторам за диагностикой и лечением с начала весны.

В тяжелых случаях пациентам назначают АСИТ (аллерген-специфическую иммунотерапию). Но подобные препараты сложно найти, и чаще всего их привозят прямо со спецсклада по заказу. Стоимость подобного курса начинается от 15 тыс. рублей.