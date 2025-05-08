Россиянам снизят выплаты по больничным из-за неявок к врачу

При получении больничного листа жители России могут получить меньше денег, если у них обнаружат одну из трех причин, которые позволяют снижать такую оплату. Одной из причин для уменьшения размера оплаты является неявка к врачу, а второй — нарушение режима лечения, об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет Газета.ru .

«Пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой. Оно рассчитывается путем произведения рассчитанного дневного пособия и числа дней временной нетрудоспособности. При этом законодательно установлено три причины для снижения пособия по временной нетрудоспособности: нарушение режима, предписанного лечащим врачом, неявка на врачебный осмотр и заболевание из-за опьянения», — пояснил Балынин.

По словам эксперта, в первых двух случаях выплаты будут снижаться с момента, когда такое нарушение появилось, а в третьем случае — с самого первого дня выхода на больничный.

Экономист привел пример, что если человек, вышедший на больничный, пропустит прием у врача на седьмой день без уважительной причины, с этого дня будет действовать расчет оплаты больничного по сниженной ставке. То есть первые шесть дней будут оплачены по общей формуле расчета больничного, а начиная с седьмого дня сумма будет уменьшена.

При больничном на 12 дней сумма по больничному за первые шесть дней составит 10849,32 рубля, а за вторые шесть дней — 4343,22 рубля, итого — 15192,54 рубля.