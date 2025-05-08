Россиянам снизят выплаты по больничным из-за неявок к врачу
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При получении больничного листа жители России могут получить меньше денег, если у них обнаружат одну из трех причин, которые позволяют снижать такую оплату. Одной из причин для уменьшения размера оплаты является неявка к врачу, а второй — нарушение режима лечения, об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет Газета.ru.
«Пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой. Оно рассчитывается путем произведения рассчитанного дневного пособия и числа дней временной нетрудоспособности. При этом законодательно установлено три причины для снижения пособия по временной нетрудоспособности: нарушение режима, предписанного лечащим врачом, неявка на врачебный осмотр и заболевание из-за опьянения», — пояснил Балынин.
По словам эксперта, в первых двух случаях выплаты будут снижаться с момента, когда такое нарушение появилось, а в третьем случае — с самого первого дня выхода на больничный.
Экономист привел пример, что если человек, вышедший на больничный, пропустит прием у врача на седьмой день без уважительной причины, с этого дня будет действовать расчет оплаты больничного по сниженной ставке. То есть первые шесть дней будут оплачены по общей формуле расчета больничного, а начиная с седьмого дня сумма будет уменьшена.
При больничном на 12 дней сумма по больничному за первые шесть дней составит 10849,32 рубля, а за вторые шесть дней — 4343,22 рубля, итого — 15192,54 рубля.