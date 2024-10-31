Россиянам развеяли миф о том, что умные мужчины не сталкиваются с импотенцией

Сексолог Миллер: импотенция может быть даже у гениев

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер прокомментировала результаты исследования Оклендского университета, которое утверждает, что умные мужчины реже сталкиваются с импотенцией. Миллер отметила, что интеллектуальные способности не являются защитой от эректильной дисфункции, сообщает Инфо24 .

«Это совершенно никак не связано. Импотенция может быть и у очень умных мужчин, и даже у гениев — в связи с возрастными особенностями, заболеваниями, стрессами, нерегулярной половой жизнью», — заявила эксперт.

В исследовании участвовали более 200 мужчин в гетеросексуальных отношениях, которых тестировали на уровень интеллекта и опрашивали о сексуальной жизни. Ученые пришли к выводу, что высокий интеллект помогает мужчинам лучше контролировать свои импульсы и строить здоровые отношения.

Напротив, мужчины с низким уровнем интеллекта чаще проявляют агрессию и склонны к контролю над партнершами, что может усугублять проблемы с эрекцией. Также было отмечено, что снижение интеллекта связано с увеличением психопатических черт.