Россиянам развеяли главный миф о правильной чистке зубов

Врач Гришина: чистота зубов зависит не от силы давления на щетку, а от техники

Гигиенист Инна Гришина назвала мифом убеждение, что лучшей чистоты зубов можно достичь только если сильно давить на щетку. На самом деле для эффективной очистки зубов от налета необходимо соблюдать определенную технику, сообщает NEWS.ru .

Специалист заявила, что чрезмерное давление на щетку приводит не только к быстрому изнашиванию щетки, но и нанесению вреда полости рта. Во время интенсивной чистки ворс становится «плоским» и щетинки укладываются в хаотичном направлении, что приводит щетку в негодное состояние и лишает способности удалить налет.

Более того, при подобном способе чистки зубов есть риск повредить эмаль зуба. При сильном давлении на щетку эмаль с каждым разом утончается, что со временем может привести к проявлению кариеса и воспалении десен.

«Эффективная чистка ротовой полости основывается не на силе нажатия, а на правильной технике», — говорит гигиенист.

Для этого Гришина советует использовать щетки с щетинками мягкой или средней жесткости. Движения во время чистки должны быть «выметающими» по направлению от десен, круговыми или «вперед-назад». Не стоит забывать и про линию десен.

По словам врача, в день нужно по два чистить зубы, уделяя на это 2-3 минуты.

Специалист добавила, что соблюдать данные правила во время чистки зубов намного легче с электрическими щетками, так как в большинстве из них есть встроенный таймер и датчик давления.