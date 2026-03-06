Россиянам рассказали, сколько воды пить на тренировке

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков объяснил, сколько воды следует пить во время занятий спортом и от чего зависит ее объем, сообщает aif.ru .

По словам специалиста, при стандартной тренировке в тренажерном зале с комплексом упражнений и 15 минутами на беговой дорожке или велотренажере в среднем требуется от 500 до 1000 мл воды.

«Если говорить про занятия спортом, в первую очередь нужно ориентироваться на потребности организма. То есть если это стандартная тренировка в тренажерном зале с определенным комплексом упражнений, 15-минутной работой на беговой дорожке или, скажем, велотренажере, на такое мероприятие в среднем уходит от 500 до 1000 мл воды», — сказал Поляков.

При более продолжительных и интенсивных нагрузках, таких как марафонский забег или длительная езда на велосипеде, объем потребляемой жидкости может быть выше.

«То есть в большей степени здесь нужно ориентироваться на фактическую потребность. Организм не обманет в тот момент, когда потребность в воде будет актуальна. Соответственно, появятся определенные телесные признаки, говорящие об этом», — добавил Поляков.

