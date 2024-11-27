Россиянам рассказали, сколько чая можно пить в день

Рекомендуемая норма чая составляет около 3–4 чашек в день. Это количество позволит получить пользу без риска для здоровья, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Согласно исследованиям, умеренное потребление чая — черного, зеленого или травяного — обычно считается безопасным и может даже быть полезным для здоровья», — сказал Белоусов.

Он добавил, что это количество позволяет получить антиоксиданты и другие полезные вещества без значительного риска для здоровья.

«Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма, такие как чувствительность к кофеину, наличие хронических заболеваний и общие рекомендации врачей. Например, людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями может потребоваться ограничить потребление кофеина», — предупредил врач.

Белоусов уточнил, что чай может вызвать передозировку кофеином, особенно если пить его в больших количествах.

«Среди симптомов передозировки: тревожность, бессонница, учащенное сердцебиение, головная боль, тремор (дрожание), желудочные расстройства, повышенное артериальное давление. Если вы замечаете у себя вышеупомянутые симптомы, стоит пересмотреть количество потребляемого чая и, возможно, проконсультироваться с врачом», — заключил он.