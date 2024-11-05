Россиянам рассказали, с помощью каких продуктов можно избежать голода

Вопрос лишнего веса часто сопровождается постоянным голодом, что усложняет контроль за рационом. Нутрициолог, health-коуч, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова рассказала о продуктах, которые помогают избежать сильного чувства голода, сообщает «ФедералПресс» .

«Одним из самых эффективных средств в этой непростой борьбе являются белковые продукты. Белок не только важен для мышц, но и способствует выработке гормонов, отвечающих за чувство насыщения», — отметила эксперт.

Например, добавление яйца или куриного филе в утреннюю овсянку поможет продлить ощущение сытости.

Клетчатка также критична для контроля аппетита. Овощи и фрукты, такие как морковь, капуста и яблоки, насыщают организм витаминами и замедляют пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки, что позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, отруби, содержащие 70-75% клетчатки, способствуют тому же.

Орехи и семена — еще одни полезные помощники, так как они богаты жирами и белками, что способствует насыщению, отметила нутрициолог. Горсть орехов в качестве перекуса может помочь избежать лишней калорийности.

Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, киноа и коричневый рис, по мнению Барановой, медленно перевариваются и помогают контролировать голод. Также эксперт подчеркнула важность сбалансированного питания и физической активности для достижения желаемых результатов.