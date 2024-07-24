Россиянам рассказали о «зуде купальщика»

Детский хирург, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Виктор Шеин заявил, что в теплый сезон следует уберечься от купания в водоемах, где живут водоплавающие птицы. По его словам, их бактерии могут вызвать «зуд купальщика», пишет «ФедералПресс» .

Пресноводная среда в реках и озерах далеко не всегда бывает безопасной для купания. В результате такого отдыха люди могут заметить на коже красные пятна и волдыри, которые зудят и чешутся.

«В воде могут находиться личинки их паразитов, которые проникают под кожу. Это заболевание („зуд купальщика“) довольно тяжело лечится», — сказал доктор.

При этом от «зуда купальщика» чаще всего страдают дети: у них более тонкая и нежная кожа. Также малолетние чаще купаются вблизи берега, где вода теплее и обитают паразиты.

По словам заслуженного врача России, если в водоеме обитает много водоплавающих птиц, то в таком месте лучше не купаться.