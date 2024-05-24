Россиянам рассказали о рисках неправильной чистки ушей
Фото - © Freepik.com
Врач-оториноларинголог Ирина Кириченко рассказала, почему опасно чистить уши ватными палочками и как правильно это делать. По ее словам, неправильное и слишком глубокое использование ватных палочек может привести к повреждению кожи в ухе и развитию инфекции, пишет «Вечерняя Москва».
Чистка ушей ватными палочками особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом или онкологическими заболеваниями.
В таких случаях даже небольшое повреждение может вызвать гнойное воспаление, отит и серьезные осложнения вплоть до менингита и тромбоза сосудов мозга, пояснила Кириченко.
Врач рассказала, что ватные палочки предназначены только для очищения ушной раковины и входа в наружный слуховой проход, но ни в коем случае их нельзя засовывать глубоко в ухо.
Для гигиены ушей также существуют специальные препараты, которые особенно полезны людям с повышенным выделением ушной серы.